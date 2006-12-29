1 січня у Києві буде 6° тепла

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у прикарпатських областях невеликий сніг, мокрий сніг. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Карпатах та східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу, повідомили УНІАН у Укргідрометцентрі.

31 грудня - 1 січня буде хмарно з проясненнями. 31 грудня без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на заході та півдні до 4° тепла; у східній частині вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

1 січня у південній частині без опадів, на решті території невеликий мокрий сніг з переходом в дощ; температура вночі 0-5° морозу, на сході до 8° морозу, у західних областях близько 0°, вдень в Україні 1-6° тепла, на півдні до 8° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу.

У Карпатах 31 грудня - 1 січня часом невеликий та помірний сніг, хуртовини, пориви південно-західного вітру 17-22 м/с; температура 31 грудня вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу, 1 січня вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу. Вітер в Україні переважно південно-західний, 5-10 м/с, 1 січня місцями пориви 15-20 м/с.

2-3 січня - без істотних опадів, лише 2 січня вночі у західних та північних областях, вдень у Криму, східних та місцями південних областях невеликі та помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла, 2 січня у південних областях 3-8° тепла; в Криму вночі 1-6°, вдень 4-10° тепла.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

31 грудня-1 січня - хмарно з проясненнями. 31 грудня без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. 1 січня невеликий мокрий сніг з переходом у дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

2-3 січня - без істотних опадів, лише вночі 2 січня часом опади, у вигляді мокрого снігу і дощу. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла.