Електроенергія наступного року теж дорожчатиме

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір запровадити диференційовані (блокові) тарифи на електроенергію для населення з другого кварталу 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході «гарячої» урядової телефонної лінії заявив голова НКРЕ Олександр РОГОЗІН.

Він повідомив, що запровадження блокових тарифів припускає розподіл споживачів на дві категорії за обсягом щомісячного споживання електроенергії.

Передбачається, що для першої групи споживачів зі щомісячним обсягом споживання до 125 кВт/год. тарифи будуть встановлені на рівні загальних для населення в 2006 році, для другої групи споживачів, які споживають понад 125 кВт/ч, тарифи зростуть до кінця наступного року на 60% від нині чинних.

Він зазначив, що стосовно можливого збільшення тарифів для населення, а також запровадження диференційованих тарифів НКРЕ вже досягла попередніх домовленостей з профспілками.

Згідно з попередніми домовленостями, загальний тариф для населення до кінця наступного року може бути збільшений на 30%.

«Попередніми домовленостями визначено, що відбуватиметься підвищення не більш, ніж тричі на рік і не більш, ніж на 10%», - сказав він.

О.РОГОЗІН зазначив, що поетапне підвищення тарифів, а також впровадження блокових тарифів передбачається розпочати в другому кварталі 2007 року.

Довідка УНІАН. На сьогодні роздрібні тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлені на рівні 24,33 копійки за кВт/год. (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 копійки за кВт/год. (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, – 18,72 копійки за кВт/год (з ПДВ).