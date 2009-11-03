Нафтогаз винен Газпрому 4 млрд. грн. за жовтень

НАК "Нафтогаз України" повинен перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн. за спожитий у жовтні природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Україна Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, відповідаючи в парламенті на запитання депутатів.

"На сьогодні загальна заборгованість за газ всіх споживачів, в більшій мірі теплокомуненерго, становить 7 млрд. грн. Для порівняння - за цей місяць державі Україні 6 листопада треба заплатити "Газпрому" 4 млрд. грн.", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що останні два місяці уряду і НАК "Нафтогаз України" доводиться оплачувати російський газ, не маючи забезпечення оплати від приватних облгазів і комунальних теплокомуненерго. "Але незважаючи на це, ми перевіримо, щоб кожний будинок, кожна лікарня, кожний бюджетний заклад був обов’язково підключений до опалення. Я думаю, що це вже є певна гра приватних облгазів, які вишибають для себе гроші. А те, що облгази у нас приватні й працюють без всяких правил працюють ще з незапам’ятних часів – це очевидно всім", - додала вона.