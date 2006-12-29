У Києві внаслідок вибуху загинув чоловік
21:55, 29 грудня 2006Суспільство
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Вибухом людині відірвало кисть руки
Сьогодні о 19.45 у Деснянському районі Києва поблизу ресторана “Дніпровський” на вулиці Братиславській, 14-б внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС м.Києва, вибухом людині відірвало кисть руки. Чи саме спричинило смерть, не уточнюється.
Зараз на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи ГУМВС м.Києва, районна прокуратура і керівництво столичної міліції.
Особу загиблого міліція не уточнює.
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