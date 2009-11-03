Індійські фармацевти нададуть Україні ліки за пільговими цінами

Індійська сторона надасть гуманітарну допомогу Україні у вигляді протигрипозних препаратів і антибіотиків, які будуть поставлені в нашу країну за пільговими цінами до кінця цього тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України такої домовленості було досягнуто сьогодні під час зустрічі міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА з представниками провідних індійських фармацевтичних компаній, що працюють на вітчизняному ринку.

Перелік необхідних препаратів було попередньо узгоджено з Міністерством охорони здоров’я України.

Також П.ПОРОШЕНКО запевнив індійських фармацевтів у сприянні безперешкодному проходженню через державний кордон зазначеного гуманітарного вантажу, який у подальшому передаватиметься до медичних закладів і аптек.