У Києві з'явилися нові вулиці

У Дарницькому районі Києва з`явилися нові вулиці.

Наприклад, безіменний проїзд між Харківським шосе і вулицею Ревуцького тепер називається вулицею Михайла Кравчука, а нова вулиця від проспекту Миколи Бажана до вулиці Бориса Гмирі – це вулиця Єлизавети Чавдар, про це з посиланням на realt.ua пише "Комсомольская правда в Украине". Довідка Михайло Кравчук - український математик, академік АН УРСР (з 1929). Методи Кравчука використані в США, Японії і інших країнах при моделюванні кібернетичної техніки. Наукові праці Кравчука широко використовували американські автори першого в світі комп`ютера.

Єлизавета Чавдар - прославлена оперна зірка 50-х років ХХ століття, народна артистка СРСР, лауреат міжнародних конкурсів в Будапешті і Берліні.