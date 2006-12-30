Парад місцевих бюджетів

Херсонська облрада ухвалила бюджет та Програму економічного, соціального і культурного розвитку області на 2007 рік

Документ було прийнято 29 грудня на сесії облради. Згідно з документом, загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2007 рік затверджено у сумі 799,5 млн. грн., у тому числі доходи загального фонду становлять 732,7 млн. грн., спеціального – 66,8 млн. грн.

Видатки обласного бюджету становлять 799 млн. грн., із яких за загальним фондом – 732,2 млн. грн., за спеціальним – 66,8 млн. грн.

Крім того, передбачається надання кредитів з обласного бюджету в сумі 707,2 млн. грн.

За рахунок коштів державного бюджету області передбачено дотації вирівнювання у сумі 658,4 млн. грн., проти 598 млн. грн. у 2006 році.

Крім того, на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2007 рік заплановано 14,8 млн. грн. додаткової дотації з державного бюджету, розподіл якої між обласним бюджетом і бюджетами міст обласного значення і бюджетами районів здійснюється у таких пропорціях відповідно: 25%, або 3,7 млн. грн. – для обласного бюджету та 75% (11,1 млн. грн.) – для бюджетів міст обласного значення і бюджетів районів.

Обсяги видатків за усіма галузями та головними розпорядниками коштів обласного бюджету збільшені, порівняно з аналогічними показниками 2006 року: по управлінню освіти і науки - на 21,2%, по управлінню охорони здоров’я - на 13%, по управлінню соціального захисту населення – на 15%, по управлінню культури і туризму – на 23%.

За основними галузями соціально-культурної сфери обласного бюджету видатки становлять: на освіту – 85,8 млн. грн., на охорону здоров’я - 113,7 млн. грн., на соціальний захист населення – 24,9 млн. грн., на культуру - 11 млн. грн.

Також Херсонська облрада прийняла Програму економічного, соціального та культурного розвитку області на 2007 рік, яку розробила облдержадміністрація.

Івано-Франківська облрада ухвалила бюджет області на 2007 рік

Як передає кореспондент УНІАН, загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2007 рік в сумі 1 млрд. 045 млн. 316,9 тисяч грн., а загальний обсяг видатків обласного бюджету в сумі 1 млрд. 044 млн. 806,9 тис. грн.

Відповідно до статті 44 Закону України “Про державний бюджет України на 2007 рік”, дотація вирівнювання встановлена в сумі 135 млн. 690,9 тис. грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 18 млн. 464,5 тис. грн. та субвенції з державного бюджету у сумі 688 млн. 941,5 тис. грн.

Голова Івано-Франківської облради Ігор ОЛІЙНИК на прес-конференції назвав ухвалений бюджет бездефіцитним. Він також зауважив, що бюджетний процес на сьогодні не закінчився. На його думку, в січні-лютому цей документ уточнюватиметься щодо конкретних статей видатків. І.ОЛІЙНИК також прогнозує, що наступного року бюджет буде перевиконано майже на 6 млн. грн., і, відповідно, на цю суму збільшаться видатки на соціальні програми. Сесія також затвердила резервний фонд обласного бюджету в сумі 500 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначено в сумі 964 млн. 688,8 тис. грн., спеціальний фонд – 80 млн. 628,1 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку – 7280,0 тис. грн.

Сумська облрада прийняла бюджет на 2007 рік

Сумська обласна рада прийняла обласний бюджет на 2007 рік, затвердивши доходи у сумі 905,210 млн. гривень, видатки - 904,355 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням облради, доходи загального фонду обласного бюджету затверджені в сумі 772,286 млн. гривень, спеціального фонду - 132,924 млн. гривень, зокрема бюджет розвитку становитиме 41,583 млн. гривень. Видатки загального фонду обласного бюджету затверджені в сумі 771,431 млн. гривень, спеціального фонду - 132,924 млн. гривень.

Близько 40% бюджету Севастополя на 2007 рік становитимуть субвенції з держбюджету

Близько 40% бюджету Севастополя на 2007 рік становитимуть субвенції з державного бюджету, що на 30% більше, ніж в бюджеті поточного року.

Про це повідомила у прямому ефірі ТРК „Бриз” начальник управління фінансів Севастопольської міської державної адміністрації Ірина НЕСТЕРОВА.

„Цього року об’єм субвенційних коштів з державного бюджету є дуже суттєвим, це 366 млн. грн., що на 30% більше, ніж в бюджеті 2006 року”, - сказала начальник управління. Зокрема, за її словами, „практично вдвічі збільшено соціальну субвенцію з держбюджету на компенсацію пільг і субсидій населенню, на допомогу сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам та інвалідам з дитинства, одиноким матерям та іншим категоріям”. Тоді як цього року об’єм таких субвенційних коштів становив 26 млн. грн., то вже наступного року держава виділяє на ці цілі більш як 63 млн. грн., повідомила І.НЕСТЕРОВА. Це, зазначила вона, лише на надання допомоги. Крім того, близько 40 млн. грн. буде передбачено на пільги і субсидії.

За словами начальника управління, бюджет міста „практично повністю соціальний”. На підтвердження своїх слів І.НЕСТЕРОВА навела приклад фінансування житлово-комунального господарства. “70 млн. грн., які ми виділяємо на дотацію підприємствам житлово-комунального господарства, в кінцевому випадку компенсують ті найнижчі на території України тарифи, які сьогодні є у Севастополі”, - сказала вона.

І.НЕСТЕРОВА також повідомила, що наступного року на 11 млн. грн., або практично на 10%, збільшуються видатки на охорону здоров’я. Це, за її словами, дасть змогу профінансувати потреби установ охорони здоров’я приблизно на 80%.

Як важливу інвестиційну складову бюджету розцінює начальник міського управління фінансів 70-мільйонну цільову субвенцію місту з державного бюджету на реалізацію ухваленої цього року урядової програми сталого розвитку Севастополя. „Це та інвестиційна складова, яка вперше у нас з’явилася. І однозначно частина коштів із цієї субвенції піде на капітальний ремонт установ охорони здоров’я і на придбання обладнання для даних установ”. Крім того, повідомила І.НЕСТЕРОВА, „за рахунок цих субвенційних коштів будуть вирішуватися питання в сфері освіти (в частині, що стосується ремонту шкіл), культури (ремонт установ в сільській зоні). Одночасно значна частина субвенції піде на капіталовкладення, зокрема, газифікацію, водо- і теплопостачання”.

Також, за словами І.НЕСТЕРОВОЇ, у 2007 році місто отримає державну субвенцію у розмірі 104 млн. грн. за втрати бюджету, які він зазнає через перебуванням Чорноморського флоту РФ (втрати від ненадходження податку на землю - УНІАН).

Крім того, за інформацією начальника управління, „вже третій рік (згідно з міжурядовою угодою - УНІАН) очікується надходження коштів з Російської Федерації як участь РФ в соціально-культурному розвитку міста. Наступного року ця сума становитиме 14,7 млн. грн., вона у нас з кожним роком зростає”, - зазначила вона. Поточного року згідно з цією угодою, місто отримало від РФ 14 млн. грн., повідомила І.НЕСТЕРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Севастопольська міська рада ухвалила бюджет міста у розмірі 827 млн. грн., що на 21% перевищує бюджету 2006 року.