Біля входу в метро у Києві продають маски з рук
22:58, 04 листопада 2009Суспільство
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"Багаторазові...", за 10 гривень
Біля входу в метро на станцію «Майдан Незалежності» у Києві проходить продаж марлевих масок з рук.
Як передає кореспондент УНІАН, продавці пропонують маски за 10 грн. за штуку.
При цьому молода людина, що продає маски, запевняє, що вони - багаторазового використання. Продавець демонструє при цьому вкладку у пов`язку українською мовою, де написано «багаторазове використання».
Водночас, на вкладці не міститься інформації про виробника цих масок.
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