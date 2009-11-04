Біля входу в метро у Києві продають маски з рук

Біля входу в метро на станцію «Майдан Незалежності» у Києві проходить продаж марлевих масок з рук.

Як передає кореспондент УНІАН, продавці пропонують маски за 10 грн. за штуку.

При цьому молода людина, що продає маски, запевняє, що вони - багаторазового використання. Продавець демонструє при цьому вкладку у пов`язку українською мовою, де написано «багаторазове використання».

Водночас, на вкладці не міститься інформації про виробника цих масок.