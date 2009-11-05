На міжбанку євро втрачає по 7 копійок на годину

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,2515/8,2765, на 12:00 ціни впали - 8,1530/8,1750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2831/40, а на 12:00 ціни знизилися - 0,2795/0,2805. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, й на 12:00 встановився на рівні 29,1380 (-0,3072).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,4822/1,4824, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 12,2325/12,2715, на 12:00 ціни знизилися до 12,0980/12,1320.