Тимошенко: лікарні забезпечені трикратним запасом «Таміфлю»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогоднішній день в українських лікарнях немає дефіциту ліків, необхідних для боротьби з грипом та іншими застудними захворюваннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді в Чернівецькій облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.

«По препаратах, я вважаю, і в мене є для цього підстави, що у нас немає дефіциту медичних препаратів у лікарнях, які надають людям невідкладну допомогу, якщо вони звертаються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також повідомила, що найближчими днями до лікарень надходитимуть куплені в Індії антибіотики широкого спектру дії.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що лікарні фактично забезпечені трикратним запасом препарату «Таміфлю», який Україна купує в Швейцарії.