Керівництво Вищого адмінсуду чинить спротив слідству

Керівництво Вищого адміністративного суду України перешкоджає слідчій групі у складі співробітників СБУ, Генеральної прокуратури та НБУ здійснити перевірку рахунків голови суду Олександра ПАСЕНЮКА.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Я відповім так: співробітництва ніякого зі слідством. Більше того, вони (керівництво суду) не допускають перевірку. Тому зараз разом з Генеральною прокуратурою зібрана слідчо-оперативна група визначає заходи (все ж таки це - найвища судова установа)", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи не проводиться ця перевірка у рамках заяв екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: "Це – окрема справа, я би так її назвав. Вона - фактова. Поки що: поки не буде задокументовано власне в бухгалтерії, в самому приміщенні те, що визначив слідчий, що необхідно задокументувати... Але робота триває. І Нацбанк залучений нами. Тобто, будемо діяти згідно із законом. Побачимо...".

Як повідомлялось, тижневик «Дзеркало тижня» , посилаючись на власні джерела, поінформував, що СБУ надіслала до Національного банку України лист про необхідність перевірки всіх банківських рахунків і депозитних скриньок, відкритих в українських фінансових установах на ім`я голови Вищого адміністративного суду України О.ПАСЕНЮКА.

При цьому видання припустило, що перевірка рахунків О.ПАСЕНЮКА, імовірно, пройде у рамках оперативної справи, порушеної на підставі свідчень екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду І.ЗВАРИЧА.

У свою чергу, О.ПАСЕНЮК у коментарі виданню заявив, що звинувачення керівництва ВАСУ в причетності до корупції є спробою тиску на судову систему напередодні президентських виборів.

«Повідомлення щодо розслідування справи екс-судді І.ЗВАРИЧА, поширене засобами масової інформації - а саме: згадка про мою причетність до справи, - не є об`єктивним, і розглядається мною як чергова спроба підірвати довіру до системи адміністративних судів напередодні президентських виборів, оскільки саме до компетенції адмінсудів входить розв’язання виборчих спорів», - упевнений О.ПАСЕНЮК.

При цьому, на думку судді, направлену проти нього інформаційну кампанію в ЗМІ замовила одна з українських політичних сил, яка має вплив на Генпрокуратуру.

О.ПАСЕНЮК нагадав, що розголошення обставин справи І.ЗВАРИЧА є порушенням презумпції невинності і таємниці слідства.

«Із законодавчої і моральної точок зору просочування інформації до остаточного завершення розслідування кримінальної справи неприпустиме. Це суперечить принципам презумпції невинності і таємниці слідства, і може не тільки негативно позначитися на репутації непричетних до справи осіб, але й вплинути на об`єктивність і неупередженість самого розслідування», - заявив голова ВАСУ.