Від "каліфорнійського" грипу померла менеджер телеканалу Інтер

6 листопада від ускладнень, викликаних "каліфорнійським" грипом, померла менеджер телеканалу "Інтер" Ольга Логвинчук. Цю інформацію підтвердила керівник прес-служби телеканалу Ірина ПАВЛИК, повідомляє Телекритика.

30-річна О.Логвинчук працювала на "Інтері" з 2005 року. Була сценаристкою та продюсером, опікувалася освітніми медіапроектами. Остання її посада - менеджер з роботи з персоналом навчального центру "Інтершкола".

Вона тиждень перебувала у відділі реанімації з діагнозом бактеріальна пневмонія. Два дні тому лікарі встановили, що ускладнення спричинив “каліфорнійський” грип.

“І лікарі, і ми робили все, що могли. Та, на жаль, врятувати її життя не вдалося”, - розповіла І.ПАВЛИК.

О.Логвинчук виховувала 8-річного сина.

Поховали Ольгу в неділю, 8 листопада, на Борщагівському цвинтарі.