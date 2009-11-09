Заборона на роботу ринків викликає протест у Чернівцях

До 13 листопада включно продовжено заборону на роботу непродовольчих ринків у Чернівцях, в тому числі «Калинівського ринку», які через епідемію закрито з 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні прийнято на спільному засіданні Чернівецької міської надзвичайної протиепідемічної комісії і штабу з протидії епідемії грипу з урахуванням постанови обласної надзвичайної протиепідемічної комісії та з огляду на те, що за останній тиждень епідемічний поріг у Чернівцях перевищено у 7,4, а в області - у 12,6 рази.

«Відкриття у такій ситуації ринків, за висновками фахівців, може спричинити другу хвилю захворювання серед мешканців міста. Рішення про поновлення роботи ринків в обласному центрі буде прийнято лише після стабілізації епідемічної ситуації в Чернівцях та області», - йдеться в офіційному повідомленні.

Водночас, як стало відомо кореспондентові УНІАН, частина підприємців найбільшого в місті «Калинівського ринку» не погоджується з тим, що знову на речових ринках продовжено карантин і готові із завтрашнього дня вдатися до крайніх заходів – акцій протесту під стінами міської Ратуші, де розташована міська влада. Найбільш радикальні підприємці закликають своїх колег по ринку зібратися о 06.00 - 07.00 ранку на закритому ринку, щоб спланувати подальший хід своїх дій.

Ці дії підприємців підтримує і обласна організація ВО «Свобода», яка у своєму зверненні зазначила, що готова влаштувати акції непокори, якщо міська протиепідемічна комісія не поновить з 10 листопада роботу «Калинівського ринку».

У зверненні, зокрема, йдеться, що «ситуація, яка склалася у зв’язку із закриттям з 1 листопада 2009 року речових ринків на Буковині, насамперед «Калиновського ринку», поставила на межу виживання тисячі підприємців та тих, хто працює на ринках. Немає меж лицемірству тих, хто дозволивши подальшу роботу великих гіпер- та супермаркетів, чомусь припинили роботу речових ринків. Вкотре дрібні підприємці, як і в 2008, після повені, опинилися в абсолютно незахищеному становищі. У багатьох людей всі кошти вкладені в товар на ринках, а на руках - боргові зобов’язання по кредитах, потреба плати за оренду, за товар, відповідальність за забезпечення найнеобхіднішим власних сімей та родин. Кого хвилює доля цих людей?”.

Після цієї заяви завідуюча епідвідділом Чернівецької міської СЕС Ірина ВОСТРІКОВА повідомила УНІАН, що Чернівці досі перебувають у розпалі епідемситуації, і тому «Калинівський ринок» відкривати ще зарано.

«На сьогоднішній день, - йдеться у цьому повідомленні, - ситуація щодо захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції залишається напруженою, несприятливою та далекою до стабілізації. Місто Чернівці знаходиться в періоді розпалу епідситуації. Відкриття промислових рядів "Калиновського ринку" та інших промислових ринків ще завчасне. Протиепідемічні заходи, які можна впровадити в магазинах та супермаркетах, неможливо застосовувати на ринках».

Чернівецький міський штаб з протидії епідемії грипу також закликав громадсько-політичні організації «не спекулювати на ситуації», а в своїх оцінках користуватися виключно висновками та рекомендаціями фахівців медиків. «Лише у період з 16 жовтня на ГРЗ, грип та пневмонію перехворіло понад 27 тисяч чернівчан. Від пневмонії померло дев’ятеро людей працездатного віку, у тому числі одна вагітна жінка», - йдеться у повідомленні штабу.