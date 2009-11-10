Тимошенко: медики за епідемію одержать понаднормові

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що всі медики, які працюють понаднормово у зв’язку з епідемією грипу та ГРВІ, отримають кошти в повній мірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора на нараді у Волинській обласній державній адміністрації з питань боротьби з епідемією грипу і ГРВІ.

«Уряд сьогодні завершує перерахування коштів до обласних бюджетів для створення преміальних фондів для лікарів та медичного персоналу, які працюють понад норматив в період карантину», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона додала, що з обласних бюджетів ці гроші надійдуть до медичних закладів, які розпоряджатимуться ними на власний розсуд.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряд завершує укладання раніше підготовлених контрактів на постачання автомобілів «швидкої допомоги», реанімобілів, цифрових рентген-апаратів, мамографів, апаратів УЗД. «Ми розпочали велику програму переоснащення нашої системи охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням і триматимемо цю програму під контролем», - сказала вона.

Щоб запобігти наступним прогнозованим хвилям грипу, прем`єр-міністр закликала і надалі забезпечувати протиепідеміологічні заходи. Зокрема, зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, обласна влада мусить забезпечити пошиття та збереження в держрезерві марлевих пов’язок із розрахунку по 2 на кожного мешканця області.

Після наради до Ю.ТИМОШЕНКО звернулися представники декількох райрад та головні лікарів медичних закладів щодо виділення додаткових коштів на добудову медзакладів. Зокрема, на добудову поліклініки в місті Ківерці, яка готова на 95%, терапевтичного корпусу у Ковелі та реконструкцію Шацької поліклініки. Щодо останньої, то представники поліклініки повідомили, що там „в одному кабінеті поліклініки приймає три лікарі... А Шацький район - це санітарно курортна зона, куди наплив туристів величезний, особливо влітку, а стан поліклініки нікуди не годиться». Відтак Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що на реконструкцію Шацької поліклініки вже на початку наступного року надійдуть перші кошти.