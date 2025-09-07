За словами представника розвідки, нові підприємства противник будує вже значно далі.

Більша частина підприємств російського оборонно-промислового комплексу знаходиться на відстані у понад 750 кілометрів від кордону України. Наразі РФ будує нові підприємства на відстані 1500-2000 км. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу".

"Більшість потужних підприємств російського ОПК розгорнуті від нашого кордону на 750 км і далі. Тільки 25% - на відстані 250-500 км", - наголосив він.

Коли у Скібіцького запитали, чи проводить РФ релокацію таких підприємств якомога далі від українського кордону, він відповів, що такого не спостерігається, проте нові підприємства противник будує вже значно далі.

"Ми не бачимо релокацію підприємств, ми фіксуємо створення нових на відстані 1500 - 2000 км від нашого кордону. Їх велика кількість, і потрібні наші діпстрайки для припинення або переривання процесів виробництва", - пояснив представник ГУР.

За його словами, для ліквідації оборонних підприємств РФ необхідні нові підходи.

"Необхідно визначити найбільш критичні підприємства і найбільш критичні елементи в цьому підприємстві, щоб їх знищувати. Тому що там дуже велика кооперація. На один вид озброєння може бути залучено більше 100 підприємств. Ну, це як було при Радянському Союзі", - додав Скібіцький.

Також РФ розуміє вразливість таких підприємств перед атаками українських БпЛА, тому посилює засоби протиповітряної оборони, засоби РЕБ, каже заступник начальника ГУР МО України.

"Взагалі вони (росіяни - УНІАН) зараз намагаються створити потужну систему протидії нашим безпілотним системам і ракетам. Це ціла програма, яка передбачає створення підрозділів, нових засобів боротьби. Насамперед вони, за нашими даними, десь протягом вересня будуть тестувати 7 безпілотних систем, які націлені на протидію нашим ударам. Тобто це антидрони і квадрокоптерного типу, і літакового типу для того, щоб захистити свої об'єкти, свої підприємства оборонно-промислового комплексу", - підкреслив представник розвідки.

Скібіцький вважає, що Україні, крім безпілотних, потрібні й ракетні системи, оскільки ракети завдають найбільшого ураження.

"Найбільше ураження ми отримуємо саме від ракетного озброєння, тому що це більший боєзаряд, це більша точність. І тут для нас дуже важлива допомога і наших партнерів, і, по-друге, розвиток власних програм, в тому числі і ракетних", - наголосив він.

Ураження оборонних підприємств на території РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше українські військові уразили НПЗ у Краснодарському краї Росії та лінійно-виробничу диспетчерську станцію "8-Н", яка входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь".

"Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для російської окупаційної армії. Зафіксовано численні влучання з подальшим виникненням пожежі в районі насосної станції та резервуарного парку", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас голова СБУ Василь Малюк натякнув, що Служба безпеки України готує неприємні сюрпризи ворогу. За його словами, під час чергових ракетно-дронових обстрілів росіяни справді працюють уже меншою кількістю літаків.

"Те, що сказав президент відносно того, що ми плануємо і в повітрі, і в морі і на суходолі, звичайно, ми і здійснюємо, і плануємо і на найближчий час, і на певні стратегічні наші подальші плани і оперативні задуми, але це не ті дані, якими можемо ділитися на широкий загал", - підкреслив Малюк.

