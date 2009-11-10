Тимошенко їде до Вінниці

10 листопада прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Вінницю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

Метою поїздки Ю.ТИМОШЕНКО до Вінниці є відвідання медичних закладів обласного центру.

Також передбачається проведення обласної наради з питань вжиття невідкладних заходів у регіоні з виявлення та лікування хворих на грип та ГРВІ та обов’язкове виконання урядових завдань щодо забезпечення населення медикаментами та профілактичними засобами.

Відбудуться зустрічі глави уряду із керівництвом та активом області, медичними працівниками.