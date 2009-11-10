Запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС

Перший гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої станції запущено в генераторному режимі, він видав в Об`єднану енергосистему України перші 325 тис. кВт/год.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Чернівецької обласної держадміністрації з посиланням на заступника директора філіалу Дирекції будівництва Дністровської ГАЕС Василя ДЕЙНЕКУ.

За його словами, успішний пробний запуск агрегату в генераторному режимі дає можливість ввести його в дослідно-експериментальну експлуатацію до кінця цього року.

У свою чергу, голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК зазначив, що випробування агрегату в режимі турбино-генератора - це третій і завершальний етап спорудження першого гідроагрегату Дністровської ГАЕС.

За словами С.ПОТАШНИКА, в 2010 році на цьому агрегаті планується виробити 240 млн. кВт/год. електроенергії.

Крім того, він повідомив, що введення в експлуатацію другого агрегату станції планується в 2011 році, третього – в 2012 році.

Довідка УНІАН. Дністровська гідроакумулююча станція будується в Чернівецькій області на річці Дністер з 1983 року. Основною функцією Дністровської ГАЕС є регулювання графіка навантажень в енергосистемі України, формування аварійного резерву електроенергії.

Проект станції передбачає встановлення семи однотипних гідроагрегатів. Згідно з проектом, встановлена електрична потужність ДГАЕС в генеруючому режимі становитиме 2 тис. 268 МВт, в насосному режимі – 2 тис. 947 МВт. Загальна кошторисна вартість будівництва становить 5,8 млрд. грн.

Будівництво станції здійснює держкомпанія оператор гідроенергетичних потужностей ВАТ «Укргідроенерго».