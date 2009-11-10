Тільки одна людина може оголосити карантин у Києві

Питання про введення у Києві карантину у зв’язку з епідемією грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) має вирішувати головний санітарний лікар столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

Відповідаючи на запитання, коли у столиці може бути оголошений карантин, В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ сказав: “З цим питанням треба звернутися до головного санітарного лікаря Києва, тому що тільки він має право прийняти офіційне рішення”.

Він підкреслив, що головною особою, яка призначає карантин в країні, є головний державний санітарний лікар України, а в регіоні – головний санітарний лікар міста чи регіону.

Як повідомляв УНІАН, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наполягає на запровадженні в Києві карантинного режиму у зв`язку з епідемією грипу.

Свою позицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив, зокрема, тим, що в Києві - величезна кількість приїжджих, в тому числі із західних регіонів. За його словами, йому незрозуміла причина відмови Головного державного санітарного лікаря України ввести карантинний режим, у зв`язку з чим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що київська влада має намір продовжувати відстоювати свою позицію.