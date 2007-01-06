У лобовому зіткненні з вантажівкою загинули всі пасажири Опеля

В автоаварії на Луганщині загинули 5 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вчора на 768 км автодороги "Київ - Харків-Довжанський" водій автомобіля "Опель Рекорд", рухаючись у напрямку м. Антрацит, при обгоні, з порушенням правил дорожнього руху (перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки яка забороняє зазначений маневр), виїхав на зустрічну смугу. В результаті, легковик зіткнувся з вантажним автомобілем "МАН" з напівпричепом - цистерною, що рухався в зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водій та чотири пасажири автомобіля "Опель", серед яких - жінка з дитиною, загинули.