Дефіцит Нафтогазу вже перевищує дефіцит держбюджету

Президент Віктор ЮЩЕНКО констатує, що дефіцит Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» перевищує дефіцит державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час наради у Кременчуці, присвяченій проблемам роботи промислових підприємств.

«33 мільярди – дефіцит Національної газової компанії. Монополіста. Більше, ніж дефіцит державного бюджету – 31 мільярд», - повідомив Президент.

Глава держави додав, що на сьогодні, відповідно до умов договору з російською компанією «Газпром», штрафи за невибраний Україною газ складають 7,5 млрд. доларів. «20% національного бюджету», - порівняв Президент. До кінця року сума штрафів сягне 8,5 млрд. Президент нагадав, що за 10 місяців Україна вибрала газу на 4 мільярди доларів, причому половина суми була оплачена кредитними коштами. «Будь-який сектор цим прем’єр-міністром приведений до кризи», - підкреслив Президент.