Ющенко вже заговорив про скасування карантину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив керівництву областей розглянути питання щодо скасування карантинних заходів у своїх регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив в ефірі кременчуцької телекомпанії «Візит».

В.ЮЩЕНКО зазначив, що зобов’язав Секретаріат Президента дати доручення керівникам обласних адміністрацій провести засідання в своїх областях, і в разі, якщо тенденції поширення грипу зменшуються, відновити життя регіону в повному обсязі.

Він зауважив, що проти обмежувальних заходів, які не вирішують проблему. На його думку, це може зробити лише вакцинація.