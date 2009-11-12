Нацбанк обмежив продаж валюти в одні руки

Національний банк України заборонив комерційним банкам здійснювати продаж іноземної валюти одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 80 тис. гривень. Це передбачено в постанові НБУ №538 від 9 вересня 2009 року "Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації й здійснення валютно-обмінних операцій на території України" (реєстрація в Мінюсті 9 листопада ц.р.), яка є в розпорядженні УНІАН.

Крім того, Нацбанк визначив, що операції з купівлі валюти на суму, що перевищує 15 тис. грн., повинні здійснюватися після пред`явлення документа, що засвідчує особу із зазначенням у довідках і квитанціях прізвища, імені, по батькові особи. Якщо сума такої операції перевищує 50 тис. грн., у квитанціях ще повинні вказуватися серія й номер паспорта, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків.

У постанові забороняється комерційним банкам змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют протягом операційного дня. Курси повинен встановлювати голова правління банку до початку робочого дня.

Зазначеною постановою НБУ також наділив себе правом встановлювати граничні розміри маржі по операціях на готівковому валютному ринку.

Документ набирає чинності з 20 листопада 2009 року.