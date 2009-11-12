За добу від грипу і ГРВІ померли 26 людей

Кількість померлих від наслідків грипу і ГРВІ в Україні зросла до 239 осіб.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров`я України, за минулу добу кількість жертв епідемії збільшилася на 26 осіб: по 4 особи - померли у Львівській і Донецькій областях, 3 – у Чернівецькій, по 2 особи - в Черкаській, Івано-Франківській і Чернігівській областях, по одній особі померли у Закарпатській, Київській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій областях і місті Києві.

З початку епідемії в країні на грип і ГРВІ захворіли 1 253 558 осіб, зокрема, за останню добу 61 тис. 377 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 65 тис. 615 осіб, за останню добу - 4 тис. 42 особи, з яких в реанімації перебувають 392 особи.

Епідемічний поріг перевищено у 21 області та в Києві.

У повідомленні не йдеться про кількість випадків захворювання на грип A/H1N1.