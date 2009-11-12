Кому дбати про безпеку Євро-2012?

Кабінет міністрів України планує створити Координаційний центр безпеки Євро-2012 як допоміжний орган для забезпечення здійснення повноважень уряду під час підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Відповідне розпорядження (№ 1330-р від 11 листопада 2009 року) оприлюднено на Урядовому порталі за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яким схвалено Інтегровану концепцію забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Координаційний центр безпеки Євро 2012 очолюватиме національний координатор з питань безпеки та громадського порядку.

До складу Координаційного центру ввійдуть уповноважені представники Координаційного бюро з питань підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу Секретаріату Кабінету Міністрів України, МВС, МНС, МОЗ, Міноборони, Мінтрансзв’язку, СБУ, Мінсім’ямолодьспорту, МЗС, МКТ, Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби, регіональні координатори з питань безпеки та громадського порядку, а також за згодою представники Управління державної охорони і Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, УЄФА, Федерації футболу України та уповноваженої УЄФА компанії на здійснення організаційних заходів та проведення Чемпіонату, Уповноважений Президента України з безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Для забезпечення роботи Координаційного центру на постійній основі цілодобово діятимуть національний кол-центр (чергова частина МВС) та регіональні кол-центри (чергові частини головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також у приймаючих містах), Центр безпеки дорожнього руху МВС, національний футбольний інформаційний пункт МВС, оперативно-чергова служба МНС, Штаб Антитерористичного центру при СБУ, Державна служба медицини катастроф, а також утворений на період проведення Чемпіонату оперативний штаб забезпечення громадського порядку МВС, які збирають інформацію про криміногенну обстановку, проводять її аналіз, готують і подають пропозиції національному координатору з питань безпеки та громадського порядку і Координаційному центру.

Координаційний центр буде розташований в приміщенні МВС.