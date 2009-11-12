Міллер і Дубина обговорили фінансовий стан Нафтогазу

Глава правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР і голова НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА обговорили фінансовий стан «Нафтогазу».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Газпрому» за підсумками зустрічі сторін.

«Сторони обговорили питання, пов`язані з поточним фінансовим станом НАК «Нафтогаз України» і вирішенням проблеми платежів за постачання російського газу в листопаді», – йдеться у повідомленні.

Також керівники компаній «розглянули питання роботи газотранспортної системи України в осінньо-зимовий період 2009-2010 років».

«Була підкреслена необхідність строгого дотримання українською стороною контрактних зобов`язань щодо транзиту російського газу до Європи», – повідомляє прес-служба «Газпрому».