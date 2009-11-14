У Луганську на 2 години перекрили трасу до аеропорту
11:53, 14 листопада 2009Суспільство
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Через повідомлення про мінування
Учора ввечері за телефоном „02” надійшло анонімне повідомлення про мінування траси «Луганськ – аеропорт».
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Луганській області.
Трасу терміново було перекрито більш ніж на дві години - з 21.35 до 23.50. В результаті перевірки саперами дорожнього покриття та обочини вибухових пристроїв не виявлено. До перевірки залучалися майже 40 співробітників міліції, МНС та СБУ.
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