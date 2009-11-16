В Україні спад промвиробництва склав 26,4%

В Україні спад промислового виробництва в жовтні 2009 року, порівняно з жовтнем 2008 року, склав 6,2%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-жовтні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва склав 26,4%.

У жовтні проти вересня ц.р. зафіксовано зростання на рівні 5%.

Згідно з повідомленням Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в жовтні ц.р. проти жовтня 2008 р. за галузями склав: у видобувній промисловості – 0,1% (у жовтні до вересня ц.р. – зростання 0,9%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 11,1% (до вересня – спад 4,1%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – спад 6,7% (до вересня – зростання 4,8%).

В обробній промисловості зниження обсягів виробництва в жовтні ц.р., порівняно з жовтнем-2008, склало 9,6% (порівняно з вереснем 2009 р. – зростання 5,2%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 5% (до вересня – зростання 15,7%).

У легкій промисловості зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 22% (до вересня – зростання 1,1%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 24,1% (до вересня – зростання 1,1%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 12,2% (до вересня – зростання 1,1%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в жовтні ц.р. проти жовтня-2008 склав 8,6% (до вересня ц.р. – зростання 3,1%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 18,3% (до вересня – спад 4,9%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 30,6% (до вересня – спад 14,5%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зниження обсягів виробництва на 8,7% (до вересня – зростання 3,5%), зокрема в хімічному виробництві – 7,2% (до вересня – зростання 7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 13% (до вересня – спад 5,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 25,7% (до вересня – зростання 0,8%).

У Держкомстаті повідомили, що в жовтні ц.р. у металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно з жовтнем 2008 року, зростання виробництва склало 16,2% (до вересня ц.р. – зростання 7,3%), в машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 34,5% (до вересня – зростання 1,9%), зокрема у виробництві машин та обладнання – 16,4% (до вересня – зростання 6,1%), у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання – 19,7% (до вересня – спад 1,5%), у виробництві транспортного устаткування – 53,6% (до вересня – спад 0,3%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 5,5% (до вересня – зростання 11,4%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, склав 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад склав 1% проти 1997 року.

Найбільший спад річного промвиробництва в незалежній Україні був зафіксований у 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту проголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували таку динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.