Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відкрила дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2009» в Києві.

Про це повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

«Я знаю, що сьогодні в Україну, у Київ кожен з вас приїхав зі своєю мрією, з мрією на перемогу, з мрією підкорити не лише Україну і Дитяче Євробачення, а й підкорити світ. І я точно знаю, що мрії збуваються, і я вам, у першу чергу, хочу цього побажати», - зазначила глава уряду, звертаючись до учасників конкурсу.

Ю.ТИМОШЕНКО також побажала маленьким виконавцям гарно провести час в Києві: «я переконана, що саме тут починається ваше велике зіркове життя». Вона розповіла, що щаслива від того, що у дітей, які приїхали на Дитяче Євробачення, буде можливість прогулятися проспектами та вулицями стародавнього Києва. Глава уряду сподівається, що учасники конкурсу від’їжджатимуть зі столиці не лише з гарними й позитивними емоціями, а й з любов’ю до України.

Прем’єр-міністр зауважила, що останнім часом Україна стала центром європейських культурних та спортивних подій. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в 2006 році в Україні проходило Євробачення, у цьому році – футбольний чемпіонат Євро-2009 серед юнаків, на якому перемогла збірна України, а в 2012 році відбудеться чемпіонат Європи з футболу.