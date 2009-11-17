Аеросвіт віддасть $30 мільйонів критичних боргів

На позачерговому засіданні Наглядової ради ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» були внесені зміни у корпоративні органи ЗАТ, а також ухвалено рішення про виділення фінансування авіакомпанії мажоритарними акціонерами у розмірі до 30 млн. дол. США з метою покриття найбільш критичних боргів перед кредиторами авіакомпанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "АероСвіту", зазначивши, що засідання відбулося 16 листопада.

Згідно з повідомленням, рішення про фінансування було життєво важливим для авіакомпанії на даний момент у зв`язку з критичним рівнем заборгованості, що накопичилася перед кредиторами. У зв`язку з цим, менеджмент авіакомпанії звернувся до членів Наглядової ради з проханням підтримати ініціативу мажоритарних акціонерів про фінансування «АероСвіту», прийти на Наглядову раду і проголосувати за порядком денним.

За даними компанії, на засіданні НР ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» 16 листопада були присутні представники всіх акціонерів, окрім представників Фонду державного майна України.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, і на сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником з розгалуженою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 15 суден Boeing. "АероСвіт" обслуговує понад 60 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкоку, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.

За даними компанії, 62% її акцій належать українським власникам: Фонду держмайна (22,3941%), ТОВ "ГенАвіа-Інвест" (24,999%), ТОВ "Укрінфоконсалт" (9,8%) і ТОВ "Бюро" (4,8%). Ще 38% акцій знаходяться у власності нідерландської компанії Gilward Investments BV.