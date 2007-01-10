Напередодні візиту Ющенка у будинках Луганська зникає тепло

В Луганську міське комунальне підприємство «Теплокомуненерго» через борги споживачів почало відключати від теплопостачання житлові будинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської міської ради, днями від тепла буде відключено 13 будинків, усього ж про можливе відключення попереджено жителів 72 будинків.

Вчора від теплопостачання вже було відключено два будинки, жителі яких заборгували відповідно 177,9 тис. грн. та 167,7 тис. грн. За словами заступника директора «Теплокомуненерго» Віктора ГИЖЕВСЬКОГО, голови житлових кооперативів цих будинків були завчасно попереджені про можливе відключення. Теплопостачання цих будинків буде відновлено лише тоді, коли жителі на 100% розрахуються за поточне споживання тепла і складуть графік погашення заборгованості.

Загалом, за даними прес-служби міської ради, у грудні жителі Луганська розрахувалися за послуги теплопостачання на 38%.

Тарифи на тепло у Луганську були підвищені з 1 листопада 2006 року з 2 грн. 8 коп. до 4 грн. 56 коп. за 1 кв. метр опалювальної площі.