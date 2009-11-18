Завтра в Україні - хмарно і дощ

19 листопада на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. Пройде невеликий дощ. Лише у південній частині - без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних та північних областях місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°; в Криму та на півдні Одещини вночі 8-13°, вдень 12-17°.

На Київщині утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі по області 3-8° тепла, вдень 6-11°. По м. Києву температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.