Сільгоспвиробництво цього року буде беззбитковим

Рентабельність сільськогосподарського виробництва цього року складе близько 10%.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив заступник міністра аграрної політики України Борис СУПІХАНОВ.

«За попередніми розрахунками, сільськогосподарське виробництво в цілому цього року буде беззбитковим, а рівень рентабельності хоч і дещо знизиться проти торішнього, проте буде позитивним і очікується на рівні 10%», - повідомив він.

За словами Б.СУПІХАНОВА, за 10 місяців цього року сільське господарство утримало позитивну динаміку виробництва на рівні 100,1% до відповідного періоду минулого року.

За прогнозами міністерства, цього року виробництво зерна складе близько 47 млн. тонн, що на 5 млн. тонн менше минулого року. Урожай соняшнику планується на рівні 6,4 млн. тонн (практично на рівні 2008г.); картоплі – 19,5 млн. тонн (трохи більше 2008г.); овочів – 7,1 млн. тонн (на торішньому рівні); цукрових буряків – 10 млн. тонн, що трохи менше 2008 року.

При цьому темпи осінніх польових випереджають торішні. Вже завершена сівба озимих культур на прогнозованих площах, завершується збирання кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та деяких інших пізніх культур.

«Ми прогнозуємо виробництво м`яса і птиці в обсязі 2,8 млн. тонн, молока - 11,6 млн. тонн, яєць - 15,5 млрд. штук. Темпи приросту виробництва продукції тваринництва в 2009 році очікуються на рівні 3,3% до попереднього року», - повідомив також заступник міністра аграрної політики.

Докладніше в ексклюзивному інтерв`ю Б.СУПІХАНОВА на сайті УНІАН-Економіка.