У понеділок карантин припиниться лише в трьох районах Закарпаття

Лише в трьох районах Закарпаття з понеділка припиняється карантин. Про це сьогодні УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, з понеділка, 23 листопада, навчально-виховний процес розпочинають у Берегівському, Великоберезнянському та Воловецькому районах. Таке рішення ухвалили на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії при Закарпатській облдержадміністрації, на якій вирішувалося питання продовження чи закінчення карантину у навчально-виховних закладах області.

Натомість в Ужгороді, Виноградівському, Міжгірському, Мукачівському, Тячівському, Ужгородському районах обмежувальні заходи триватимуть до 25 листопада. У Мукачеві, Хустському, Іршавському та Рахівському районах карантин продовжено до 27 листопада.

У повідомленні також йдеться про те, що у Берегові, Свалявському, Перечинському районах питання доцільності продовження карантину розглянуть на засіданнях надзвичайної протиепідемічної комісії 22-23 листопада.

Загалом, як прозвучало під час засідання комісії, порівняно з першою декадою епідемії в Закарпатській області зафіксовано незначне зростання кількості хворих на гострі респіраторні інфекції та грип. За весь період епідускладнення в заклади охорони здоров’я звернулося 50 тис. 235 осіб. Показник захворюваності в розрахунку на 10 тисяч населення становить 405,2.

Від початку епідемії госпіталізовано 3323 особи.

Також на комісії повідомили, що від початку епідемії захворіло 723 медпрацівники. Кількість виписаних з лікарень дорослих від початку епідемії становить 1055 чоловік. Наразі в реанімації - 11 закарпатців, на штучній вентиляції легенів – троє. Від початку епідемії померло дев’ятеро дорослих.

У Закарпатті на сьогодні не діагностовано жодного випадку захворювання на грип А/H1N1.