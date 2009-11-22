Епідемія забрала життя 374 українців

В Україні кількість померлих від наслідків грипу і гострих респіраторних захворювань станом на 21 листопада зросла до 374 осіб.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі за останню добу померли 11 українців: троє - у Києві, двоє – у Львівській області, по одному – у Волинській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій.

Всього з початку епідемії (29 жовтня) в Україні на грип та ГРЗ захворіли 1 млн. 599 тис. 103 осіб, в тому числі за останню добу 22 тис. 900 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 93 тис. 866 осіб, за останню добу - 2 тис. 409 осіб, з яких в реанімації перебувають 225 осіб.