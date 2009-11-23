Від грипу і ГРЗ помер уже 381 українець

В Україні кількість померлих від грипу і гострих респіраторних захворювань зросла до 381 особи.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

В тому числі за останню добу померли 7 українців: двоє - у Тернопільській області, по одному - у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Житомирській.

Всього з початку епідемії (29 жовтня) в Україні на грип та ГРЗ захворіли 1 млн. 608 тис. 603 особи, в тому числі за останню добу 9,5 тис. 900 осіб. Госпіталізовано з початку епідемії 95 тис. 361 особу, за останню добу - 1 тис. 495 осіб.

Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також в місті Києві.