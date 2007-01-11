Донецькі шахтарі залишилися самостійними і задоволеними

В результаті досягнутого компромісу між Мінвуглепромом і профспілкою шахтоуправління "Донбас" гірники сьогодні припиняють страйк. Про це повідомив голова комітету Незалежної профспілки гірників України в шахтоуправлінні "Донбас" Валерій БОГАТІЩЕВ.

За його словами, він задоволений рішенням міністра вугільної промисловості Сергія ТУЛУБА, в результаті якого "між страйкуючими шахтарями і міністерством досягнуто компроміс".

"Ми досягли позитивного результату. Міністр уже підписав протокол узгодження наших вимог. Те, що напрацювала робоча група, міністерство задовольнило", - сказав В.БОГАТІЩЕВ. При цьому він особливо підкреслив, що "головне, що в нас залишається самостійність".

Лідер профкому також зазначив, що в шахтоуправлінні "задоволені досягнутими домовленостями".

В.БОГАТІЩЕВ також підтвердив, що сьогодні з 16 годин шахти шахтоуправління "Донбас" виходять із страйку і приступають до роботи.

Як повідомляв УНІАН, вранці 9 січня трудові колективи трьох шахт шахтоуправління "Донбас" у Донецьку оголосили безстроковий страйк. Вони висунули вимоги по 9 пунктам, головні з яких - повна юридична самостійність підприємства; повернення в повному обсязі 16,7 млн. гривень за технічний кредит і відсотки банку за використання кредиту; повернення держдотацій у розмірі 1,7 млн. гривень за грудень 2006 року, а також "припинення економічної блокади шеститисячного колективу".

З метою вирішення ситуації, що склалася в шахтоуправлінні, Мінвуглепром створив спеціальну робочу групу на чолі із заступником міністра Юрієм ЗЮКОВИМ, яка 10 січня прибула в Донецьку область і провела засідання в шахтоуправлінні.

11 січня робоча група разом з представниками шахтоуправління прибула до Києва, де був досягнутий компроміс між міністерством і страйкуючими і ухвалено рішення про припинення страйку.