Тимошенко: прокуратура має з'ясувати причини боргів за газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Генеральна прокуратура України має розібратися, які причини виникнення заборгованості з оплати за газ у підприємств теплокомуненерго Кіровоградської і Рівненської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з питань оплати за газ.

«Я просила б, щоб уже сьогодні НАК «Нафтогаз» спільно з Секретаріатом Кабінету міністрів підготував лист у Генеральну прокуратуру для того, щоб Генпрокуратура порушила кримінальні справи за цілковите ігнорування своїх службових обов`язків, за абсолютно нікчемну роботу і, по суті, за зловживання своїми посадовими обов`язками», – сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що підприємства ТКЕ Кіровоградської області сплатили лише 25% спожитого газу, Рівненської – 30%. У Закарпатській області цей показник становить 43%, у Херсонській – 44%. Значно кращий показник з оплати за газ у підприємств ТКЕ у Полтавській області – 85%.

Разом з тим, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в цілому по Україні підприємства ТКЕ розрахувалися за газ на 57% від необхідної суми. Причому платежі від населення та інших споживачів надходять у повному обсязі, а в деяких випадках гроші платять навіть вперед. «Приміром, у Кіровоградській області люди розраховуються на 122,5%. І найгірший показник – це 100% у Києві. Це означає, що питання не в людях, а питання в чиновницькій команді – від уряду, НАК «Нафтогаза» і до місцевої влади», – підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам нагадати, що на сьогодні борги підприємств ТКЕ становлять 4,8 млрд. грн. Я хотіла б, щоб хтось дав пораду, як за такого боргу вчасно розраховуватися з Російською Федерацією (за газ – УНІАН)», – сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що всі розрахунки за борги уряд проводив без урахування пені і штрафів, а також компенсації різниці в ціні на газ, яка буде в повному обсязі компенсована бюджетом до кінця цього року.