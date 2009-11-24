Луценко каже, що братові Лазаренка дали охорону на його прохання

Рідний брат Павла ЛАЗАРЕНКА Іван ЛАЗАРЕНКО отримав міліцейську охорону за власною заявою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кривому Розі повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Іван ЛАЗАРЕНКО звернувся до міліції зі скаргою про загрозу його життю. Згідно з чинним законодавством, якщо для життя людини існує обґрунтована загроза, міліція виділяє їй охорону», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, це, швидше за все, пов’язано із розслідуванням кримінальної справи щодо замовного вбивства дніпропетровського підприємця В’ячеслава Брагінського, яке сталося у Дніпропетровську 13 жовтня.

Міністр наголосив, що ключовою версією вбивства є бізнес-конфлікт підприємця щодо об’єктів нерухомості, зокрема, тих об’єктів, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з екс-прем’єр-міністром П.ЛАЗАРЕНКОМ.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, крім ключової версії щодо вбивства В.Брагінського розглядаються ще чотири серйозні версії, у тому числі помста на ґрунті родинних зв’язків, конфлікт бізнес-інтересів В.Брагінського та його партнерів з Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Кіровограда, Одеси та інших міст України. Міністр також не виключає, що помститися В.Брагінському як керівнику будівельної компанії могли жителі будинку на Мандриківській, де стався вибух газу у 2007 році. Ці люди мали отримати нові квартири у житловому комплексі «Олімпік», який компанія В.Брагінського повинна була добудувати.

Міністр зазначив, що затримано чоловіка, який, вірогідно, здійснив убивство, замовлене постраждалими від діяльності В.Брагінського.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня близько 9.00 в центрі Дніпропетровська на вул. Харківській пролупав вибух. В результаті вибуху загинув бізнесмен В.Брагінський, який проходив вздовж будинку під час вибуху.

Прокуратура порушила кримінальну справу, попередня причина трагедії - вибуховий пристрій, що спрацював.

Слідчим управлінням УМВС у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за п. 5 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.