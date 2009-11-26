Кабмін не допустить скорочення пенсій через закон про соцстандарти

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення зберегти доплату до пенсій у розмірі 28 грн. 40 копійок, що діє з 1 жовтня 2009 року до пенсій, які нараховуються з 1 листопада з урахуванням прийнятих Верховною Радою нових мінімальних стандартів і змін до Державного бюджету 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів нині на брифінгу повідомила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА.

«Ми виконаємо цей закон, ми перерахуємо пенсії всім пенсіонерам від мінімального прожиткового рівня в 573 грн., але ми їм до цього обраховували з 572,40 грн. (з урахуванням доплати 28 грн. 40 коп.)», - сказала Л.ДЕНІСОВА.

Разом з тим, Л.ДЕНІСОВА наголосила, що у деяких категорій пенсіонерів після введення в дію норм законів про соцстандарти і зміни до бюджету, розмір пенсії, враховуючи механізм нарахування доплат, може скоротитися. Це стосується, зокрема, шахтарів і людей з великим стажем роботи й високої кваліфікації. «Тому ми відновлюємо цю доплату 28 грн. 40 коп. уже з того моменту, коли буде проведено перерахунок», - сказала Л.ДЕНІСОВА, наголосивши, що, таким чином, пенсії не скоротяться.

У свою чергу міністр фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ відзначив: «Якщо ми безпосередньо виконуватимемо закон, буквально, то нам доведеться знизити людям пенсії (деяким категоріям). Тому ми його виконуватимемо, але з урахуванням рішення уряду, який підтягував рівень мінімальних виплат з 498 грн. до нинішніх 572 грн. 40 копійок. Таким чином, рішення, яке ми ухвалили зараз, воно враховує положення закону про соціальні стандарти і повертає ту систему доплат, яка була прийнята.

Разом з тим І.УМАНСЬКИЙ наголосив, що мінімальні зарплати для держслужбовців і співробітників бюджетних організацій також будуть підвищені за рахунок перерозподілу коштів Фонду оплати праці без збільшення розміру фонду. "Підвищувати мінімальні зарплати менш кваліфікованому персоналу за рахунок більш кваліфікованих співробітників", - сказав він.

«З урахуванням того, що загальна сума (Фонду оплати праці – УНІАН) не міняється, щоб додати менш кваліфікованим (зарплату), потрібно скоротити її більш кваліфікованих», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів у підвищеному розмірі, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.

16 листопада Президент підписав закон.