Ющенко відвідав Київську обласну дитячу лікарню

У м.Біла Церква Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з роботою Київської обласної дитячої лікарні №2.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави оглянув, зокрема, реанімаційне та діагностичне відділення лікарні, відділення патології новонароджених. Президент також поспілкувався з медичним персоналом закладу. В.ЮЩЕНКО наголосив на нагальній потребі проведення в Україні глобальної медичної реформи. «У нас немає галузі, яка б так потребувала реформ, як медицина», – сказав він, висловивши переконання, що ця сфера також потребує глибокої державної підтримки. Президент висловив упевненість, що наступного року темі реформування медицини буде приділено значної уваги. Йдеться, зокрема, як про підвищення статусу медичних працівників, так і про формування відповідних умов надання кваліфікованої медичної допомоги населенню. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО відзначив важливість розвитку первинної медицини, якої стосується 80% звернень громадян. Президент, крім того, висловив сподівання, що наступного року буде забезпечено належне фінансування низки національних програм медичної галузі. «Ми ці проекти, впевнений, реалізуємо», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО відзначив високий рівень оснащення Київської обласної дитячої лікарні №2, наголосивши, що йому приємно бачити, як у багатьох лікувальних закладах організація медицини змінюється на краще. «Для мене є великою честю сказати вам добрі слова, подякувати вам за вашу відданість своїй професії, за ту службу, яку ви несете для нації», – сказав він.

Президент також передав лікарні сертифікат на бронхофіброскоп вартістю 100 тисяч гривень.

«Київська обласна дитяча лікарня №2» - комунальний заклад Київської облради - створена 1 січня 2006 року шляхом реорганізації з Білоцерківської міської дитячої лікарні.

На сьогодні це багатопрофільний лікувальний заклад, сучасний лікувально-діагностичний комплекс вищої акредитаційної категорії. Лікарня обслуговує понад 100 тисяч дітей Білої Церкви і 8 південних районів області. У закладі працює сім відділень та консультативна поліклініка. У 2006 році в лікарні почало працювати відділення патології новонароджених та недоношених новонароджених. У лікарні встановлена єдина в Україні киснева станція.

У 2008 році лікарня отримала статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».