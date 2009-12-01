У Києві Daewoo Lanos збив на зупинці шістьох людей

У Києві у понеділок, 30 листопада, в результаті ДТП були травмовані шестеро людей, повідомляє Корреспондент.net з посиланням на Магнолию-ТВ.

Як повідомили в ДАІ МВС України в Києві, водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого машина різко злетіла з проїжджої частини, знесла декілька секцій металевої огорожі, а потім зачепила людей, які стояли на зупинці.

ДТП відбулося на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці.

Як відзначили в МВС, автомобіль їхав на невеликій швидкості, тому загиблих в результаті ДТП немає. Медики, які прибули на місце аварії, надали допомогу двом постраждалим на місці, решта потерпілих доставлена в лікарню.

Зараз міліція з`ясовує, чому водій виїхав за межі проїжджої частини.

За попередніми даними, у чоловіка був напад епілепсії.