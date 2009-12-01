На території Бабиного Яру відкрито пам’ятник Тетяні Маркус

У столиці на території Бабиного Яру, на розі вулиць Дорогожицької та Олени Теліги, сьогодні відкрито пам’ятник учасниці антифашистського підпілля, зв`язковій підпільного міськкому КП(б)У і члену диверсійно-винищувальної групи в Києві в 1941-1943 роках Тетяні Маркус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, у церемонії відкриття взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Зіна КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, міський голова Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Ради з питань етнополітики при Президентові України Геннадій УДОВЕНКО, меценат проекту, співпрезидент Єврейської конфедерації України Сергій МАКСИМОВ та голова Фонду «Пам’ять Бабиного Яру» Ілля ЛЕВІТАС.

Мер Києва у своєму виступі зазначив, що немає жодної української родини, яка б у Великій Вітчизняній війні не втратила когось із близьких.

“Наш обов’язок докласти максимум зусиль, щоб ніхто не був забутий. Сьогодні ми відкриваємо пам’ятник юній безстрашній єврейській дівчині, яка віддала життя у боротьбі із нацистськими загарбниками», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Тетяна Маркус (1921-1943) у роки окупації нацистами Києва була зв’язковою підпільного міськкому КП(б)У і членом диверсійно-винищувальної групи. За час своєї роботи в підпіллі знищила кілька десятків фашистів. Схоплена нацистами 22 серпня 1942 р. і розстріляна в січні 1943 року.

За особисту мужність і героїчну самопожертву, незламність духу в боротьбі з нацистськими загарбниками у роки Великої Вітчизняної війни Указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 21 вересня 2006 року №768 Т.Маркус присвоєно (посмертно) звання Героя України.