МНС чекає на проект об’єкта «Укриття»

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи планує отримати проект об’єкта “Укриття” до 28 грудня.

Про це в інтерв’ю проекту “УНІАН - Новини ЄС” заявив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

“Згідно із графіком, ми очікуємо до 28 грудня вже отримати проект об’єкта “Укриття”, - сказав він.

За словами міністра, зараз проект, розроблений американською компанією “Холтек”, переданий до Укрдержінвестекспертизи для того, щоб віддати усім наглядовим органам на погодження.

“За попередніми висновками, проект реальний, його можна реалізувати”, - сказав В.ШАНДРА.

Міністр зазначив, що на сьогодні поки складно говорити про кошторис проекту, адже він ще не затверджений. Разом з тим, В.ШАНДРА наголосив на тому, що в ході розробки проекту міністерству вдалося наполягти на відповідність проекту критеріям радіаційної та ядерної безпеки.

“У нас були дуже запеклі дискусії на тему, чи можна здешевити сам проект, використати дешевші технології, але від цього міг би постраждати рівень забезпечення радіаційної та ядерної безпеки, що вкрай важливо для України. Тому міністерство не поступилося своїми вимогами, і “Холтек” врахував усі наші позиції”, - сказав міністр.

Він також зазначив, що на сьогодні на рахунку фонду “Укриття” є достатньо коштів для проведення робіт у 2010-2011 роках. Разом з тим, за словами міністра, Україна уже висловила готовність збільшити свій внесок до фонду у випадку подорожчання проекту, але в рамках тих 6,5%, в яких Україна бере в ньому участь.

В.ШАНДРА також повідомив, що у лютому проект може бути представлений на засіданні Ради донорів, а завершення будівництва передбачено на 2012 рік.

Довідка УНІАН. 20 листопада 1997 року між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку було укладено Рамкову угоду щодо діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні. За цією угодою, країни-вкладники направляють внески до фонду для реалізації міжнародних проектів, які здійснюються на об`єкті “Укриття”. Це, в першу чергу, стосується найбільшого проекту – будівництва нового безпечного конфайнменту.

15 травня 2008 року ЄБРР ухвалив рішення виділити на фонд «Укриття» 135 млн. євро, а 15 липня на засіданні Ради країн-донорів було ухвалено рішення щодо надання ще 60 млн. євро.