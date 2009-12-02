Українська армія за ремонт літаків буде розраховуватися бартером

У Повітряних силах Збройних сил України переходять на бартерні розрахунки з підприємствами за відремонтовані літаки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-полковник Іван РУСНАК заявив, що у Повітряних силах до 25 грудня буде визначено перелік надлишкового авіаційного майна, яке буде передане на авіаремонтні заводи як розрахунки за виконані роботи.

Він уточнив, що Кабінет міністрів прийняв відповідну постанову, яка дозволила здійснювати розрахунки з авіаремонтними підприємствами надлишковим авіаційним майном та агрегатами.

Як наголосив командувач, такий механізм в умовах обмеженого фінансування надасть можливість відремонтувати літаки, авіаційні двигуни та інші агрегати для бойових частин.

”Це дасть нам реальну можливість суттєво збільшити кількість відремонтованих літаків і підготувати їх до бойового чергування вже найближчим часом”, – заявив І.РУСНАК.