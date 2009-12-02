Облгази попереджають про «велику небезпеку»

Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» «Нафтогазмережі» на сьогоднішній день не здатне здійснювати газопостачання споживачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили представники 30 обл- і міськгазів.

«Найбільша небезпека, на нашу думку, сьогодні полягає в тому, що нас змушують передати газорозподільні мережі до рук структури, яка не уявляє, що робити з цими мережами», - сказав в.о. голови правління ВАТ «Львівгаз» Любомир ГОЛУБОВСЬКИЙ.

Як відзначили керівники газопостачальних компаній під час прес-конференції, дочірнє підприємство держхолдингу на сьогоднішній день не володіє ні кваліфікованим персоналом, ні технічними потужностями для забезпечення надійного і безпечного газопостачання споживачів.

Керівники облгазів публічно звернулися до Генеральної прокуратури України, щоб та розібралася в законності видачі дозвільних документів ДП «Нафтогазмережі» регулятором - Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ).

«Саме зараз ми робимо публічну заяву Генеральній прокуратурі України з проханням розібратися, на підставі яких документів були видані дозвільні документи і ліцензії новоствореної організації «Нафтогазмережі», - сказав Л.ГОЛУБОВСЬКИЙ.

У зв`язку з цим голова правління ВАТ «Вінницягаз» Ігор МАРЧАК наголосив на незаконності ухвалення НКРЕ на позачерговому засіданні 1 грудня рішення про анулювання ліцензії компанії на постачання газу за регульованим тарифом.

«Представники «Вінницягазу» на засідання запрошені не були, що є прямим порушенням процесуальних норм чинного законодавства», - сказав І.МАРЧАК.

Він заявив, що передачею функцій з газопостачання споживачів Вінницької області регіональному представництву «Нафтогазмережі» (НАК «Нафтогаз України» 30 листопада ц.р. передала газові мережі від ВАТ «Вінницягаз» ДП «Нафтогазмережі» - УНІАН) регулятор поставив під загрозу надійне газопостачання цілого регіону в пік опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №775 від 10 червня ц.р. (обнародувано 30 липня) вирішив передати газорозподільні мережі 43 підприємств з газопостачання і газифікації, що перебувають у власності держави, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України». При цьому уряд доручив НАК визначити дочірнє підприємство, на баланс якого буде передано газові мережі.

Цьому підприємству також передано газорозподільні мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775.