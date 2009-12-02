Тимошенко: наші турбіни об'єднують ціну і якість

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає доцільною участь українського підприємства «Турбоатом» у тендерах на постачання енергообладнання до Бразилії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Інасіо Лула да СІЛВОЮ.

«Тут ми можемо бути партнерами, тому що наше підприємство «Турбоатом» виграє на багатьох конкурсах в інших країнах щодо постачання енергетичного обладнання. Думаю, що наші турбіни дійсно об’єднують в собі ефективну ціну і абсолютно чітку якість», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що співробітництво України та Бразилії в енергетичному і металургійному секторі можуть стати одним із найефективніших напрямів. Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Україна зацікавлена у вивченні досвіду Бразилії з розвитку альтернативної енергетики.

“Співробітництво у цьому напрямку є дуже важливим сектором, де ми могли б взяти і ваш досвід, поділитися нашими можливостями і зробити в цьому секторі потужні спільні інвестиційні програми”, - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що Україна зацікавлена у залученні закордонних інвесторів до проекту щодо створення в Україні замкнутого циклу виробництва ядерного палива.

Прем’єр зазначила, що Україна 47% валютної виручки отримує від експорту металу і металопродукції, тому Україна зацікавлена у позитивних зрушеннях двосторонньої торгівлі у залізорудній та металургійній промисловості.

«Я думаю, що заслуговує на увагу ініціатива щодо спільного будівництва в Україні морського терміналу для обробки шляхом змішування та дистрибуції залізорудної сировини високої якості. І взагалі, розбудова наших портових можливостей є достатньо потужною», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.