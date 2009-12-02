Друга хвиля грипу починається на Донеччині

У Донецькій області у 17 загальноосвітніх школах знову припинено навчання процес через зростання захворюваності школярів на грип та ГРВІ.

Про це УНІАН повідомила в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЕВА.

За її словами, у зв`язку із відсутністю на заняттях від 25% до 76% учнів тимчасово припинено навчальний процес з 1 грудня у 30 класах 14 шкіл Маріуполя, у 3 класах однієї школи міста Кіровське та у школах сіл Ямпіль і Рубці Краснолиманського району.

Л.ГУСЕВА відзначила, що у Донецькій області спостерігається зростання рівня захворюваності грипом і ОРВІ. Так, за минулу добу було зареєстровано 6182 звернень хворих на грип, респіраторні інфекції та їхні ускладнення, що удвічі більше, ніж за попередню добу.

З 30 жовтня загальна кількість хворих в області склала 121 тис. 692, зокрема дітей до 18 років – 48 тис. 199.

За інформацією Л.ГУСЕВОЇ, з початку епідперіоду в області померло з діагнозом «пневмонія» 32 людини, зокрема, троє дітей.

У 16 зразках секційного матеріалу померлих, досліджених у Центральній СЕС Києва і Донецької обласної СЕС, була встановлена наявність грипу A/H1N1.

Варіант грипу A/H1N1, станом на 2 грудня, підтверджений у 70 хворих.