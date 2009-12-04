Кілер прострелив собі руку при замаху

Увечері в Москві невідомий чоловік намагався розстріляти заступника директора ГУП "Дирекції єдиного замовника району Кузьмінки".

Напад стався, коли 29-річний Сергій Смирнов заходив до свого під`їзду. Кілер чотири рази вистрілив йому в спину, а потім утік.

- Ми підтверджуємо цю інформацію, - коротко повідомили "Комсомольской правде" в оперативній групі Управління інформації ГУВС Москви. - Постраждалого госпіталізували, а подальшим розслідуванням нападу займеться прокуратура.

- Після огляду Сергія Смирнова забрали в операційну, - розповіли "Комсомолці" в приймальному відділенні. - Тільки на ранок буде зрозумілим, в якому стані пацієнт і в яке відділення його направлять.

Пізніше з`ясувалося, що замах зафіксували кілька камер зовнішнього спостереження. Завдяки цьому стало відомо, що кілер прострелив собі руку, дістаючи пістолет Макарова з поліетиленового пакету. За попередньою інформацією, у міліціонерів вже є фото підозрюваного.