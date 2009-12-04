Американський співак і музикант Стіві ВАНДЕР став послом миру ООН.

Як повідомляє радіо «Свобода»,59-річний С.ВАНДЕР, сліпий від народження, багато років займається добродійною діяльністю. Він заявив, що має намір надалі зосередитися на допомозі інвалідам у рамках низки проектів ООН.

Звання посла миру присвоюють видатним діячам мистецтв і зіркам спорту, які сприяють Об`єднаним Націям у миротворчій, гуманітарній і благочинній діяльності.

У минулому послами миру ООН були письменники Елі ВІЗЕЛЬ і Пауло КОЕЛЬО, актор Джордж КЛУНІ, спортсмени Мухаммед АЛІ та Меджик ДЖОНСОН та інші діячі.