Стіві Вандер став послом миру ООН
09:00, 04 грудня 2009Суспільство
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Співак має намір зосередитися на допомозі інвалідам
|Стіві ВАНДЕР
Як повідомляє радіо «Свобода»,59-річний С.ВАНДЕР, сліпий від народження, багато років займається добродійною діяльністю. Він заявив, що має намір надалі зосередитися на допомозі інвалідам у рамках низки проектів ООН.
Звання посла миру присвоюють видатним діячам мистецтв і зіркам спорту, які сприяють Об`єднаним Націям у миротворчій, гуманітарній і благочинній діяльності.
У минулому послами миру ООН були письменники Елі ВІЗЕЛЬ і Пауло КОЕЛЬО, актор Джордж КЛУНІ, спортсмени Мухаммед АЛІ та Меджик ДЖОНСОН та інші діячі.
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