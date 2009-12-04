На вихідні синоптики обіцяють дощ зі снігом

Завтра, 5 грудня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. В західних та північних областях без істотних опадів; на решті території місцями пройде невеликий дощ, у центральних областях вночі подекуди з мокрим снігом. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла; на півдні та Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

6-7 грудня утримається хмарна з проясненнями погода. 6 грудня в Україні, крім західних областей, 7 грудня у південній частині, а вдень і на заході місцями можливий невеликий дощ, подекуди (крім півдня) з мокрим снігом. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, 7 грудня у східних областях, Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с. Температура у південних областях вночі та вдень 0-6° тепла; в Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6 грудня 8-13°, 7 грудня 4-9° тепла; на решті території вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла, у східній частині 7 грудня вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

8-9 грудня на Правобережжі та в Криму очікуються невеликі опади, в Карпатах 9 грудня помірні; на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та крайньому заході вдень до 6° тепла; у східній частині та на півночі Лівобережжя вночі 2-7° морозу, 9 грудня до 10°, вдень 0-5° морозу.

5 грудня у Києві та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у Києві близько 0°, вдень 1-3° тепла. По області температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

6-7 грудня буде хмарно з проясненнями. 6 грудня місцями невеликий дощ з мокрим снігом, 7 грудня без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

8- 9 грудня можливі невеликі опади, лише вдень 9 грудня без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла.